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21 Nisan 2021 Çarşamba 12:09:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 12:09:00

Türkiye'yi seçtiler: Yeni rekor kırılacak

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Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, Türkiye'nin hijyen ve güvenlikle öne çıktığını belirtti.

Türkiye koronavirüs tedbirleriyle bu yaz öne çıkan tatil destinasyonlarından biri olacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından çevrim içi düzenlenen '1. Uluslararası Turizm Forumu' kapsamında 'Yarış Yeniden Başlıyor' paneli gerçekleştirildi. Burada konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya ve Türkiye arasında yazın ciddi bir trafik görüleceğini, bunun da karşılıklı iş ilişkilerini başlatmanın temelini oluşturacağını söyledi.

Fiebig, "İçerisinden geçtiğimiz zamanın belirsizlikleri nedeniyle tatile gidecekler her zaman bildikleri ve güvendikleri destinasyonlara yönelecekler. Türkiye de bu noktada hem hijyen hem de güvenlik önlemleri açısından bu destinasyonların içinde yer alıyor" diye konuştu. Fiebig, şunları söyledi: "Salgından en çok etkilenenler genç aileler oldu. Onlar tatile çıkmayı çok istiyor. Türk sektörü için ilk hedef aileler. Hem ödenen fiyat hem de bu fiyatın karşılığında aldıkları hizmet onları memnun ediyor."

HAREKET HIZLANACAK

Fiebig, Türkiye'de turizm sektörü çalışanlarının aşılanması konusunda önceliklendirildiğini anımsatarak, bunun Almanya'dan Türkiye'ye doğru hareketi hızlandıracağını söyledi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, toplum bağışıklığının hızlıca elde edebilmesi için yerli aşının bir an önce devreye girmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki yerli aşımıza en kısa zamanda kavuşarak hem toplum sağlığı hem de ekonomimiz açısından geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimiz bir yol haritasına ulaşacağız" ifadesini kullandı.

YENİ REKORLAR KIRILACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, hizmet ihracatına dikkat çekti. Gülle, "Uçuşlar tam anlamıyla başladığında turizmin öncülüğünde hizmet ihracatımızın yeni rekorlara imza atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN 2.5 MİLYON TURİST AKIŞI

İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) İcra Kurulu Başkanı Mark Tanzer ise, Birleşik Krallık'ta evde kapanma döneminin sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti: "Uluslararası seyahatimiz ise hala yasak şu anda ve 17 Mayıs tarihine kadar da bu mümkün olmayacak. Güvenliğe ve her bir ülkenin hangi kategoriye düştüğüne buna göre karar vereceğiz." Tanzer, sektörün yaz sezonunun 1 haftasını bile kaybetmek istemediği bir durumda olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'ye gelecek olursak, 2.5 milyon turist akışı var Türkiye'ye ki bu da gerçekten Britanyalı turistler için Türkiye'nin ne kadar çekici bir yer olduğunu gösteriyor. Elbette ki Türkiye'deki sağlık durumuna dikkat etmemiz gerekiyor ama bu diğer ülkeler için de geçerli" diye konuştu.

Etiketler : türkiye ekonomi rekor tim ismail gülle
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