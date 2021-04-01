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01 Nisan 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 14:30:00

Türkiye'ye çağ atlatacak hamle

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Türkiye'nin Grafen Seri Üretim Tesisi'nin açılması ile çok kritik bir hamle yaptığını belirten uzmanlar, elektronikten mekaniğe, inşaattan sağlık ürünlerine kadar dışa bağımlılığın azalacağının altını çizdi.

Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açılışını yaptığı Grafen Seri Üretim Tesisi, Türkiye'nin son dönemde yaptığı çok ktirik bir hamle olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin dünyada grafen maddesini seri üretebilen 10 ülkeden biri olacak olması, dışa bağımlılığı da büyük ölçüde azaltacak.

TRT Haber'in haberine göre, grafenin yeni çağın en gözde malzemesi olduğuna dikkat çeken Savunma Analisti Hakan Kılıç, elektronikten mekaniğe, inşaattan sağlık ürünlerine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanıldığını, hatta bu kullanım alanlarının giderek arttığını belirtti.

YENİ NESİL PİLLERDE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Yeni nesil pillerde grafenin en önemli girdi olduğunun altını çizen Kılıç şunları söyledi:

"Başka bir örnekle daha hafif ama daha sağlam bir yarış arabası veya uçak yapmak isterseniz grafen kompozitleri kullanmak zorunda kalırsınız. Grafen denilen tek veya birkaç atom kalınlığında karbon plaka parçaları ile çok az enerjiye ihtiyaç duyan, çok hızlı çalışan elektronik devreler, algılama araçları yapabiliyoruz. Hastalık teşhisi, tahlil işlemlerinde de grafenin çığır açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

EN BÜYÜK SORUN YETERİNCE OLMAMASI

Grafen'in matematiksel olarak tanımlandığını ve tesadüfen bulunduğunu anlatan Hakan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu malzeme ile yapılabilecekler sadece hayal gücümüz ve onu tanımamızla mümkündür"

TÜRKİYE'NİN BU ALANDA SERİ ÜRETİM YAPABİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLMASI NE KADAR ÖNEMLİ?

Bugün kolaylıkla uçak, araba veya elektronik cihaz üretimini kısıtlayan en önemli etken malzeme veya malzeme biliminin seviyesi olduğunun altını çizen Kılıç şunları ifade etti:

"Grafen veya bir başka kritik malzemeyi kendiniz üretmiyor iseniz o sahada ancak tüketici ve izin verilen tasarımlarla ilgilenen biri olabilirsiniz. Daha ileri gitmenize izin vermezler. Bu tip stratejik ve kritik malzemelerin üretim teknikleri gizlidir. Tedarik yolu ile ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Grafen ile üretim teknikleri çağ atlamıştı. Pil, transistör, sensörler, bilgisayar çipleri, enerji üretimi, deniz ve havacılık araçları, inşaat teknolojisi de tedarik kolaylaştıkça çağ atlayacak. Şunun altını bir kez daha çizmek gerek; malzeme teknolojisinde kendini geliştiremeyen toplumlar ancak izin verilen ölçüde gelişebilir. Grafen de şu anda bilim ve teknoloji dünyasının yeni gözdesi. Bu teknolojinin gelişmesinde en büyük sorun ise yeterince grafen üretilememesi. Uzmanlara göre bugün ve gelecekte sonsuz bir pazarı olacak grafenin talebi her zaman üretimden fazla olacak. İşte bu nedenle Türkiye'nin söz konusu maddeyi yüksek hacimde üretebilmesi son derece kritik."

STRATEJİK ÜRÜNLERDE MALİYET GERİ PLANDA KALIR

Maliyet konusunda dünyanın 5'inci nesil savaş uçakları konusunda izlediği yolu anlatan Kılıç, "Yaptığınız uçak hem hafif hem radarda daha zor görünüyor hem de daha güçlü olacak ise maliyet artık önemli değildir. Dünyadaki 5'inci nesil savaş uçakları bunun için çok güzel bir örnek. Maliyetleri çok yüksek olmasına rağmen ülkeler sipariş vermeye veya üretmeye devam ediyor. Bazen çatlak sesler çıksa bile tehdidi ensesinde hissedenler açısından askeri teknolojideki rekabet ortamında maliyet ile caydırıcılık arasında kaldıklarında ibre daima teknoloji tarafını gösterir." ded..

Etiketler : Grafen Seri Üretim Tesisi Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank
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