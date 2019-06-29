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29 Haziran 2019 13:02 | Cumartesi

Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Dünyada sağlık turizminde ilk 5'te yer alan Türkiye'de saç ekim ekonomisi geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktı.

Dünyada sağlık turizminde ilk 5'te yer alan Türkiye'de saç ekim ekonomisi geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıktı.

Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde dünyanın birçok yerinden gelen hastaların uğrak yeri oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, Türkiye'de saç ekiminin ortalama 2-2 bin 500 avro bandında olduğunu söyledi.

"Türkiye'de sağlık turizmi son 9-10 yıldır her geçen sene yükselen ivme ve trendle artan bir noktada. Bunun en büyük etkilerinden birisi Türkiye'de gerçekten sağlık turizmi kaliteli veriliyor." diyen Terziler, "Avrupa'da sağlık çöktü. Afrika ve Rusya'da zaten modern sağlık hizmetleri hemen hemen sıfıra yakın. Dünyada modern sağlık hizmeti alabileceğiniz ülke Amerika. Dünya sağlık hizmetine aç. Bu çok iyi değerlendiren Türk hekimleri ve özel sağlık yatırımların Türkiye'de 1980'lerden itibaren hızla yapılması. Türkiye'de iyi markalar meydana getirdi. Türkiye genel sağlık, göz, diş, kulak burun boğazda estetik ve saç ekiminde kendi alanında detay markalar oluşturdu." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin sağlık hizmetini Avrupa standartlarında sunarak dikkatleri üzerine çektiğine vurgu yapan Terziler, saç ekim hizmetinin dünyanın en pahalı ve en zor işlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Terziler şöyle devam etti:

"Türkiye standardının üzerinde bir kalite ile dünyada yapılan saç ekimini 3'te 1 fiyatına sunduğu zaman ne oluyor denilmeye başlandı. Türkiye'den çıkan ürünler kaliteli olduğu için ağızdan ağıza pazarlama ile Türkiye her geçen yıl artan bir ivme yakalamaya başladı. İlk başlarda Türkiye'de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye'de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı. Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi kıta Avrupasının Türkiye'ye yoğun bir şekilde saç ekim ve estetik cerrahisinde akın akın gelişler başladı." Terziler, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerinden gelen hastaların Türkiye'de özellikle popo silikonu yaptırdığını belirtti.

"Dünyada sağlık turizminin değeri 200 milyar doların üzerinde"

Terziler, "Türkiye'de hekimlerimiz riski göze alma yetenekleri iyi olduğu için ve vakaları yaptıkça hekimlik sanatı hızla ilerledi ve operasyonlar uygun fiyata yapıldığı için hastalar artmaya başladı." şeklinde konuştu.

Özellikle sağlık turizminde merdiven altı yerlerin saç ekimini tehdit ettiğini belirten Terziler, şunları kaydetti:

"Merdiven altı yerlere bakıldığında bu kavram ikiye ayrılması lazım. Birincisi ruhsatı olmayan hijyene dikkat edilmeyen, saçma sapan yerlerde saç ekimi yapılıyor. İkincisi ise diğer branşlarda olmayan sağlık grubu ve hastane kendisi saç ekimi yapmadığı halde odasını veya odalarını ehil olmayan insanlara saç ekimi yaptırmak için verdiği anda orada saç ekim terörü başlıyor. O hizmeti veren insanların hiçbir yatırımı olmadığı için hastane hastane dolaşıyorlar. Ben bunlara yerli çantacı diyorum. Bunlar maalesef kalite konusunda kontrol edilemediği için Türkiye'nin sağlık alanında kalitesini bozuyorlar.Sağlık Bakanlığının ve belediyelerin denetimleri hızlandırıp bu noktada Türkiye'nin sağlık turizmine ivme verecek doğru hizmet metotların kurgulanması ve destek olunması konusunda hareketlerin olacağını düşünüyorum.

Bizim kendi branşımızda yurt dışı çantacısı olarak ifade ettiğim hemşireler Avrupa ülkelerinde saç ekiyorlar. Burada Türkiye'ye gelecek döviz engelleniyor. Çünkü paranın yüzde 80-90'ı orada kalıyor ve Avrupa'ya gidildiğinde bizim yaptığımız detaylı işler oradaki hemşireler tarafından öğrenilmesine zemin hazırlanıyor. İlk başlarda 8-9 bin avro olan saç ekimi Avrupa'da şu anda 4-5 bin avrolara kadar geriledi. Makas gittikçe kapanıyor. Türkiye'de saç ekimi ortalama 2-2 bin 500 avro bandında. Geçen seneki verilere bakıldığı zaman Türkiye saç ekiminde 1 milyar doların üzerinde hacim var. Bunu doğru bir şekilde yönetirsek artar. Doğru bir şekilde yönetemezsek yok olması söz konusu."

Terziler, dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sağlık turizm hacmi 2,5 milyar dolar olduğu biliniyor. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyor." ifadelerini kullandı. Terziler, Hindistan'ın spa turizmi, ruhsal detoks ve meditasyon gibi spiritüel sağlık alanlarında iyi olduğunun altını çizdi. 

(AA)

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