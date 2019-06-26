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26 Haziran 2019 16:31 | Çarşamba

Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'da resmi ziyaret kapsamında, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen, ''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katıldı. 

Toplantı sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Varank, Dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal kırılmaların yaşandığı, büyüme performansının düştüğü ve yatırım iştahının azaldığı bir dönemden geçtiğini belirtirken küresel anlamda ortaya çıkan söz konusu değişikliklerin, ikili ve bölgesel iş birliklerinin önemini daha da artırdığını söyledi.

Türkiye ve Macaristan'ın ortak bir geçmişe ve kadim bir dostluğa sahip olduğunu ve ikili ilişkileri birçok platformda daha da güçlendirmeyi öngördüklerini kaydeden Varank, ''İki ülkenin, 2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar olan ticaret hacminin, tüm küresel olumsuzluklara rağmen, bugün 8 katına çıkarak 2,5 milyar dolar seviyelerine gelmesi bunun açık bir göstergesidir. Ayrıca, sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği Macaristan ziyaretiyle, ikili ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmış ve bu ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.'' dedi.

Ticaretten sanayiye, ulaştırmadan tarıma, özel sektörden teknolojiye kadar birçok alanda karşılıklı yatırımları güçlendirecek olan 6. dönem KEK mutabakat zaptının son derece somut ve yapıcı maddeler içerdiğine dikkati çeken Varank, "'Ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlenerek sürdürülmesi hususunda oldukça faydalı ve stratejik gördüğümüz KEK mekanizması, inanıyorum ki ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Toplantımız, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na sağlayacağı katkı itibariyle de ayrıca önem arz etmektedir.'' değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreçlerinin de ele alındığını kaydeden Varank, gerek AB'ye katılım müzakerelerinin hızlandırılması, gerekse Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreçlerinde Macaristan’ın gösterdiği desteği önemli gördüklerini söyledi.

İki görüşmelerde Türk bankalarının Macaristan'da yatırım konusunun gündeme geldiğini belirten Varank, Türk bankalarının Macaristan'da şube açmasının söz konusu olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için gayret sarf edeceğini söyledi. İki ülke arasında nükleer enerji iş birliği konusunda özellikle uzmanların yetişmesi ve değiş tokuş programlarında güzel neticeler elde edilebileceğini ifade eden Varank, Macaristan'ın doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik Güney Akım ve TANAP'ın kullanılması konusunda tüm imkanların değerlendirileceğini kaydetti.

Taşımacıları memnun edecek bir çözüm

Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara ilişkin, ''Kara yolu taşımacılık sektörü bizden bir açılım bekliyor. Bu konuyu detaylı olarak muhatabımızla görüştük. İki tarafın da kara taşımacılarını memnun edecek bir çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muhatabımızın birtakım teklifleri oldu geri döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz ve böylece bu konuda bir çözüme varmaya çalışacağız.'' şeklinde değerlendirmede bulundu.

Macaristan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye destek verdiğini hatırlatan Varank, ''15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ülkemizi ziyaret ederek demokrasimize ve Türk halkına desteklerini bildiren Sayın Szijjarto’ya şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise konuşmasında, Türkiye'nin G-20 üyeleri arasında yer aldığını ve ekonomik anlamda dünya genelinde 10'uncu sıraya yükselme gayretinde olduğunu söyledi. Szijjarto, ihracat odakla bir politika izleyen Macaristan'ın Türkiye ile ekonomik alanda iş birliğini önemsediğini, bu kapsamda Macar Exim bankasının kredi imkanları tanıdığını hatırlattı.

Türk bankalarının Macaristan piyasasına girmesi konusunda görüşmelerin başladığını belirten Szijjarto, karışılıklı olarak vergilerin iadesi konusunda anlaşmasının imzalandığını ifade etti.

Macaristan'ın güneye açılım politikası kapsamında Afrika'ya büyük önem verdiğine değinen Szijjarto, bu kapsamda Türk ve Macar şirketlerinin ortak hareket edebileceğini söyledi.

İki ülke arasında siyasi konuda hiçbir problemin bulunmadığını ve çok iyi ilişkiler olduğunu belirten Szijjarto, ayrıca geçen yıl Türkiye’ye giden Macar turist sayısının 123 bin ile rekor kırdığını ve bu yıl bu sayının artmasının beklendiğini söyledi.

Basın toplantısı öncesi Bakan Varank ve Szijjarto, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantı Protokolü'nü, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise KOSGEB ve HEPA arasında eylem planı anlaşmasını imzaladı.

(AA)

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