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07 Temmuz 2022 Perşembe 12:19:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 12:19:00

Türk fındığı yılın ilk yarısında 124 ülkede alıcı buldu

Kaynak: AA

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Türkiye, yılın ilk yarısında başta Almanya olmak üzere 124 ülkeye fındık sattı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ocak-Haziran 2022'de 149 bin 701 ton fındık ihraç edilerek 835 milyon 97 bin 371 dolar gelir sağlandı.

Türkiye, yılın ilk yarısında 124 ülkeye fındık sattı. Almanya, İtalya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Almanya'ya bu dönem 212 milyon 641 bin 734, İtalya'ya 156 milyon 653 bin 335 ve Fransa'ya 50 milyon 704 bin 253 dolarlık fındık ihraç edildi.

Geçen yılın ilk yarısından farklı Venezuela, Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Moritanya'ya da fındık satıldı.

"Ülke fındık ihracatının yüzde 30'u Trabzon'dan"

Türkiye'nin ocak-haziran dönemi toplam fındık ihracatının gelir bazında yüzde 30'u Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Kentteki firmalardan yılın ilk yarısında 56 ülkeye 51 bin 536 ton fındık ihracatından 250 milyon 658 bin 937 dolar kazanç sağlandı.

"Fındık ihracatımızın yılı artışla kapatacağından ümitliyiz"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, yılın 6 aylık döneminde yapılan fındık ihracatının 835 milyon doları aştığını söyledi.

Fındık ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Cirav, "Yılın kalan 6 aylık döneminde yeni sezon ürünlerinin de piyasaya arz edilmesiyle fındık ihracatımızın yılı artışla kapatacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Cirav, 1 Eylül'de başlayan fındık ihraç sezonunun bitimine ise iki ay kaldığını aktararak, ihracatta miktar ve değer olarak hedeflenen rakamlara ulaşılacağını ifade etti.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten Cirav, "Bu zor şartlar içinde fındık ihracatı çok iyi bir başarı gösterdi. Ancak üretim ve özellikle enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar ihracatçı firmaları zorlamakta." dedi.

Cirav, üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında, ihracatçı kesiminin ise hem üretim maliyetleri hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesini istedi.

Fındık hasadının başlamasına 1 aylık süre kaldığını anımsatan Cirav, bu yılki rekoltenin mevcut hava şartları dikkate alındığında çok iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Cirav, fındık tarımında en büyük beklentilerinin üretimde verim ve kaliteyi artıracak destekleme modeline geçilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler : DKİB FINDIK fındık tarımı
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