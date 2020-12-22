  • BIST
    1407.25
  • Dolar
    7,6267
  • Euro
    9,3390
  • Altın
    459,1300
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk İHA'ları örnek gösterildi: Çin rekabete hazır mı?
Türkiye konusunda noktayı koydu: Doğru bulmuyorum
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buluyor
İstanbullular isyan etti! İzmir'e gitmek, eve gitmekten daha kolay
Asgari ücrette kritik toplantı: İlk rakamlar masaya gelebilir
"Tüm yolcular izolasyona alınmıştır"
Türkan Şoray'dan profesyenel eserler geliyor
Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi
Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci çiftinin hayali aynı sahne
900 çalışana 1.2 milyon dolar hediye!
6 bin flamingoyla görsel şölen
Hediye Karavanı mutlu ediyor
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Salı günlük burç yorumları
Asya Yıllar sonra müziğe döndü
Sırtında tahtasıyla ev ev dolaşıyor... Mobil sınıf!
HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
Valilik duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Dünya devleri kararını verdi: Türkiye'de üretecekler
Tüm dünyaya rezil oldu
22 Aralık 2020 Salı 15:02:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 15:02:00

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

ABONE OL

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları bugün üçüncü toplantıyı yaptı.

Toplantıda 2021 asgari ücrete dair ilk öneri de yapılmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücretin 2 bin 792 lira 10 kuruş olması yönetinde tavsiyede bulundu.

2020 asgari ücret asgari geçim indirimiyle birlikte 2 bin 324 lira.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti, bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Her yıl aralık ayından itibaren işverenler, işçi sendikaları ve hükümet temsilcileri bir sonraki yılın asgari ücretini belirlemek için toplantılara başlıyor.

Taraflar aralık ayı içerisinde birer hafta arayla dört toplantı gerçekleştiriyor. İlk iki toplantıda taraflar değerlendirmelerde bulunurken, TÜİK üçüncü toplantıda önerisini veriyor.

Dördüncü toplantıda ise asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. 

Etiketler : asgari ücret tüik son dakika son durum
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
Evde oturmaktan artık kafayı yedim

Evde oturmaktan artık kafayı yedim
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış

Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde

Ata Demirer'in gazinosu dijitalde
Nazlı'sını ailesinden istedi

Nazlı'sını ailesinden istedi
Kazancını müziğe yatırdı

Kazancını müziğe yatırdı
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER