Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: Bugün başlıyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada bugünden itibaren Türkiye'deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağı duyuruldu.
Büyükelçiliğin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
�� Bugünden itibaren #Türkiye’de bulunan #Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde #vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2020
��https://t.co/OzHjm0MNiL pic.twitter.com/mWJyKzRvGb
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