Rize'ye teknokent kuruluyor

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman RTEÜ ile Türk Alman Üniversitesi´nin ortaklaşa 1 yıldır çalışmalarını yürüttüğü Teknokent ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Teknokent'lerin Rize ve İstanbul'a kurulacağını belirten Rektör Prof. Dr. Karaman, "Teknokentlerden biri, üniversitemiz Zihni Derin yerleşkesi üzerindeki 3 bin 506 metrekarelik bir alanda, diğeri ise İstanbul Çekmeköy´de bulunan 40 bin 382 metrekarelik bir alanda kurulacak. Tek şirket çatısı altında faaliyet gösterecek olan Teknokent'imizin aynı anda 2 farklı şubesi olmuş olacak. İlimizin ve ülkemizin kalkınmasında çok büyük katkıları olacağını düşündüğümüz Teknokent'in bundan sonraki sürecinde ise öncelikli olarak yönetici şirketin kurulmasının hemen akabinde hızla inşaat çalışmalarına başlamayı arzuluyoruz. Amacımız, Teknokenti'n, bir an önce üniversitemiz, ilimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak olacaktır. Temeli atılan Teknokent'imiz ile ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten şirketlere, araştırmacılara ve akademisyenlere, modern alt ve üst yapı imkânları sunulacak" dedi.

'BÖLÜM AÇALIM, ÖĞRENCİ ALALIM DERDİNDE DEĞİLİZ'

Üniversiteyle ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Karaman, amaçlarının üniversiteyi tercih edilen nitelikli bir üniversite haline getirmek olduğunu da aktardı. İlk defa öğrenci alacak olan bölümlerin hepsinin tercih edilen ve yüzde 99 ile yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu kaydeden Karaman, "Bizler ne olursa olsun bölüm açalım, öğrenci alalım derdinde değiliz. Amacımız Üniversitemizi tercih edilen nitelikli bir üniversite haline getirmektir. Diğer bölümlerimiz gibi Hukuk Fakültemiz de üniversitemizin gücüne güç katacak ve kalitesini artıracaktır. Hukuk Fakültesi yıllarca hem bizim hem de Rizeli hemşerilerimizin hayalini çektiği bir fakülte idi. Bize sürekli ne zaman açılacağını soruyorlardı. Allah´a şükürler olsun ki bizlere bu sene öğrenci almayı nasip etti" diye konuştu.

(DHA)