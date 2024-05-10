Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye, yüksek teknolojiyle katma değer üreterek büyümeye devam ediyor
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış gösterdiğini bildirerek "Bu göstergeler, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayinin çarklarının hız kesmeden dönmeye devam ettiğine işaret eden Kacır, martta sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,3 artış gösterdiğini aktardı.
Kacır, bu artışın etkilerini de değerlendirerek, şunları kaydetti:
"En fazla yükseliş yıllık yüzde 34,4 ile artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bu göstergeler, 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye, yüksek teknolojiyle, katma değer üreterek büyümeye devam ediyor."
Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. ����⚙️— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 10, 2024
Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %4,3 artış kaydetti.
En fazla yükseliş, yıllık %34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti.
Bu göstergeler, #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimiz için doğru yolda ilerlediğimizi... pic.twitter.com/wS76L5pnwL
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