Türkiye'nin ATM Merkezi “TAM” hayatımızda!

Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" platformu ile Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri "TAM" adı altında birleşiyor. Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" ile vatandaşlarımıza daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan çok daha kolay bir şekilde üstelik para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi işlemlerle sınırlı olmadan yapılabilmesi sağlanıyor.



Halihazırda 81 ilde 5.600 adedi geçen TAM ATM ile müşterilere hizmet sunmaya devam eden platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilip 19 bin adede ulaşılmasıyla birlikte hem müşteriler hem de TAM üyesi bankalar bugün için yakaladıkları avantajı daha da ileri bir noktaya taşıyacaklar.

Bu iş birliği sonucunda ATM'lerin çok daha kolay erişilebilir ve ücretsiz kullanılabilir olmaları ile müşteri alışkanlıklarının da değişmesi, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalıp, operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve sektörün hizmet kalitesinin artması öngörülüyor.

TAM (Türkiye'nin ATM Merkezi) Projesi ile;

* Platforma dahil banka müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek,

* Tüm ATM bileşenleri tek bir merkezden yönetilecek,

* ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak,

* Yeni yazılım sayesinde mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyerek müşterilerimize tam set olarak hizmet sunulacak,

* Yeni bir ATM markası oluşturularak bankaların verimlilik esasını önceliklendirerek hizmet vermesi sağlanacak,

* Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi ile birlikte finansal erişilebilirlik artacak,

* Nakit ve çevresel sistemler yönetimi tek elden yürütülecek,

"TAM" ile birlikte, ATM'ler ortak bir marka yönetimi altında birleşecek. Yurt çapında yaygın hizmet ağına sahip olacak bu organizasyon ile banka müşterileri avantajlı hizmet noktalarını yeni marka ve logo ile tanıyacak, "TAM" ATM'leri müşteriler için her noktada ulaşılabilir olacaktır.

Projeye dahil tüm bankaların ATM operasyonlarının yönetilmesine ilişkin kullanılan tüm kaynak bileşenleri tek çatı altında optimize edilecek ve tüm nakit yönetim organizasyonu proje paydaşlarının kontrolünde gerçekleştirilecektir. Böylelikle sağlanan maliyet tasarrufunun yanı sıra benzer tasarruf projeleri için bu model örnek olacaktır.

Platformda yer alan ATM'lerin konumları da yeniden incelenerek, ortak marka ile yönetilmeye başlanacak olan ATM'lerden aynı lokasyonda bulunanlar, verimlilik ilkesi çerçevesinde ihtiyaç olan bölgelerde kullanıma sunulabilecektir. ATM parkuru optimize edilmesi ile birlikte hem müşterilerimizin hizmete erişimi artmış olacak hem de elde edilecek tasarruf sayesinde fayda maliyet bileşeni optimize edilmiş olacaktır.

Projeye dahil bankalarımızın nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçleri ve nakit operasyonları da birleştirilerek ATM'lerde atıl para bulundurulmasının önüne geçilecek ve bu doğrultuda da ciddi tasarruf sağlanacaktır.

ATM'lerin çok daha verimli konumlandırılması, ATM tahsis sürecinin etkin yönetimi, merkezi yönetim sonucu operasyonel maliyetin azaltılması, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantaj sağlanırken, artan finansal erişim imkanıyla müşterilere daha çok noktada masrafsız işlem yapabilme fırsatı sunulacaktır.

Projenin önemli bir parçası olan optimizasyon çalışmaları ile birlikte, müşteri memnuniyeti düşmeden, daha az sayıda ATM ile daha yaygın ATM ağına sahip olunacaktır. Bu çalışma ile birlikte satın alma ve bakım/onarım kalemleri, yazılımın tekleştirilmesi ve ATM'de bulundurulması gereken nakit paranın alternatif şekilde değerlendirilmesi ile birlikte TAM projesinin orta vadede ülkemize yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması beklenmektedir.

Bu ortaklık milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalarak sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. TAM Projesi sahip olduğu inovatif teknoloji ve altyapı sayesinde genişlemeye açık bir platformdur. Bu sayede ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalarımız da sistemlerini "TAM"a entegre edebilir, böylece "TAM"ın avantaj ve imkanlarından tüm bankaların müşterileri faydalanabilir.

Proje ile ayrıca, orta ve uzun vadede ATM donanım ithalatının dengelenerek Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunulması ve makro düzeyde kamu faydası sağlanması hedeflenmektedir.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar:

Gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile oluşan "TAM" ATM platformunun hem müşterilerimiz hem de proje ortağı olan bankalarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu proje ile Bankalarımız optimum ATM tahsisi sonucu operasyonel maliyetin azaltılması ve etkin nakit yönetimi gibi birçok avantaja sahip olacak. Proje ayrıca milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalmasıyla kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. Biz de Ziraat Bankası olarak bu iş birliğine Türkiye'nin en büyük ATM ağıyla katılıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Projenin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, tüm katılımcı bankalara teşekkürlerimi sunuyorum.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih:

"Türkiye'nin ATM Merkezi" projesinin müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra ülkemiz için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. TAM projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte sahip olacağımız etkin ve geniş erişim ağının, müşteri memnuniyetini artıracak önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bankalarımıza maliyet optimizasyonu sağlayacak olan TAM projesi, ülkemiz ekonomisine de göz ardı edilemez katkılar sağlayacaktır. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm banka ve paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:

"TAM" Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi'nin başta müşterilerimiz olmak üzere, proje paydaşları ve çözüm ortaklarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu uygulamanın halihazırda artan şube dışı işlem alışkanlığını ivmelendirerek bankacılık hizmet kalitesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Bu sinerji sayesinde, bir yandan müşterilerimizin memnuniyeti ve finansal erişilebilirlik artarken, diğer yandan paydaş bankalarımız ile ATM operasyonlarının birleşmesi, hizmetlerimizin hız ve kalitesine ivme kazandırmıştır. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu çalışmaya destek veren tüm bankalara teşekkür ediyorum.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:

"TAM" Türkiye'nin ATM Merkezi Projesinin finansal erişilebilirliğe sağlayacağı katkının yanı sıra dağıtım kanalları anlamında da oluşturulacak bir ekosistemin önemli ve yegane parçası olacağını düşünüyorum. Platforma dahil banka müşterilerimizin hem bankacılık işlemlerine erişimleri hız kazanacak hem de ücret ve komisyonsuz hizmet alabilecekler. Ayrıca Bankalarımızın operasyonel iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesi sağlanacak. Ben bu projenin sektörümüz için örnek bir yaklaşım olmasını diliyor, "TAM" Türkiye'nin ATM Merkezi Projesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben:

"TAM" projesiyle yaptığımız iş birliği sonucu müşterilerimizin ATM'lere çok daha kolay erişebilmeleri ve "TAM" platformundaki tüm ATM'leri ücretsiz kullanmalarının sonucu olarak şubeden gerçekleşen işlem payının azalması ve doğal olarak da hizmet kalitesinin artması bizim için çok önemliydi. Ayrıca Bankalarımız açısından da halihazırda süregelen operasyonel maliyetin minimize edilmesi sağlanmış olacak.

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök:

Ülkemizin en yeni kamu katılım bankası olarak biz de bu projenin bir ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Zamanın en değerli meta olduğu günümüzde müşterilerimizin finansal mecralara erişimlerinin önemi de giderek artıyor. "TAM" projesinin bu gibi birçok avantajının yanında her bankanın üstlendiği ATM maliyetlerini optimize edecek olması ve Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunulması da çok önemli. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten:

PTT Ailesi olarak, müşterilerimizin bütün kamu ATM'lerini kullanmalarına imkân sağlayacak Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) Projesinin bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Proje, müşterilerimize günlük yaşamda büyük kolaylık sunmanın yanında PTT ve kamu bankalarının maliyetlerinin azaltılmasına katkı verecektir. Türkiye'nin dört bir yanında geniş bir ATM ağına sahip Şirketimiz, projenin destekçisi olmayı sürdürecektir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, projenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

* KUTU 1: Projede İlk Planda 19 Bin ATM Hizmet Verecek

Halihazırda 81 ilde 5.600 adedi aşkın ATM ile vatandaşların hizmetinde olan "TAM" Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi yakın gelecekte 19 bin ATM ile platform üyesi bankaların müşterilerinin hizmetinde olacak. Platforma dahil bankaların müşterileri ücretsiz ve komisyonsuz hizmet alabilecekler.

* KUTU 2: Ortak Marka ve Logo

"TAM" ile birlikte ATM'ler ortak bir marka yönetimi altında birleşecek. Yeni bir ATM markası oluşturularak bankaların verimliliği önceliklendirerek hizmet vermelerine katkı sağlanacak. Yurt çapında yaygın hizmet ağına sahip olacak bu organizasyon ile müşteriler avantajlı hizmet noktalarını yeni marka ve logo ile tanıyacak.

* KUTU 3: Proje Bileşim A.Ş. Çatısı Altında Yürütülecek

Projeye dahil tüm bankaların ATM operasyonlarının yönetilmesine ilişkin kullanılan tüm kaynak bileşenleri tek çatı altında optimize edilecek ve tüm nakit yönetim organizasyonu proje paydaşlarının kontrolünde gerçekleştirilecek. Bileşim A.Ş. çatısı altında yürütülecek söz konusu faaliyetler sürekli geliştirilerek hem maliyet tasarrufu sağlanacak hem de benzer tasarruf projeleri için örnek teşkil edecek bir model oluşturulmuş olacak.

* KUTU 4: Ülke Ekonomisine 500 milyon dolar katkı

"TAM" projesinin satın alma ve bakım/onarım kalemleri, yazılımın tekleştirilmesi ve ATM'de bulundurulması gereken nakit paranın alternatif şekilde değerlendirilmesi ile birlikte orta vadede ülkemize yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlayacağı öngörülüyor.

* KUTU 5: Yeni ve Ortak Yazılım

TAM Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi ile ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak. Yeni yazılım sayesinde mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyerek müşterilere tam set olarak hizmet sunulacak. Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi ile birlikte müşterilerin hizmet noktalarına erişimi artacak.