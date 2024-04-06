Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi kartında aylık oranları değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi.
Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranları değişti
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