Resmi Gazete'de yayımlandı! Kredi kartında aylık azami akdi faiz oranları değişti

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı.