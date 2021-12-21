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21 Aralık 2021 Salı 09:33:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 09:33:00

Merkez Bankası alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenledi

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenleyen tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satım konusu yapılan dövizlere Azerbaycan yeni manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi eklendi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin TCMB Genelgesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, TCMB tarafından alım satım konusu yapılan dövizler arasına Azerbaycan yeni manatı ile BAE dirhemi eklendi. Böylece TCMB'nin alım satıma konu döviz tablosunda yer alan para birimi sayısı da 22'ye yükseldi.

Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizler şöyle:

"ABD doları, Avustralya doları, Azerbaycan yeni manatı, BAE dirhemi, Bulgar levası, Çin yuanı, Danimarka kronu, avro, Güney Kore wonu, İngiliz sterlini, İran riyali, İsveç kronu, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, Katar riyali, Kuveyt dinarı, Norveç kronu, Pakistan rupisi, Rumen leyi, Rus rublesi ve Suudi Arabistan riyali."

Etiketler : Resmi Gazete ABD doları Avustralya doları Azerbaycan yeni manatı BAE dirhemi
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