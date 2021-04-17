Kripto parada yeni dönem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kripto paralarla ilgili çok önemli bir karara imza attı. TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği'ne göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.



YATIRIMCIYA ENGEL YOK

30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelikle ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. TCMB, düzenlemeye dair bir de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kripto varlıkların denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınması gibi risklere dikkat çekilerek, ödemelerde kullanılmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Uzmanlar, "Bireysel kullanıcıların kripto para yatırımı yapmasını engelleyen bir durum yok" yorumunu yaptı.

VERGİDE KOLAYLIK

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Şahin, "Küçük yatırımcının zarar görme olasılığını azaltmaya yönelik bir düzenleme. Vergilendirme de önemli. Bunun takibinin kolaylaşması ortaya olumlu bir durum çıkardı" ifadelerini kullandı. Bu arada karar sonrası kripto para piyasası hacmi yaklaşık 100 milyar dolar geriledi.

ABD'li araştırma kurumu Chainanalysis'e göre, Türkiye'de kripto paraların işlem hacmi şubat başı ile 24 Mart arasında 218 milyar lira oldu. Bu tutar bir yıl önce 7 milyar civarındaydı.

UZMANLAR UYARDI: KREDİ ÇEKEREK 'COIN' ALMAYIN!

Kısa yoldan yüksek gelir elde etme hayali kuranlar kripto paralara hücum ediyor. Bankalardaki avans hesaplarıyla coin alan beyaz yakalıların yanı sıra, harçlıklarını bu işe yatıran liseliler, hatta kredi çekip bu işe borçla girenler bile türedi. Borçla yatırım yapmanın büyük risk olduğunu belirten Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, "Bu insanlar bir anda bütün paralarını kaybedebilir" dedi. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş da, şunları kaydetti:

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

"Bankadaki paranızın arkasında banka ve devlet güvencesi var. Ancak kripto paralarda bu yok. Bu nedenle borç parayla bu işe girmesinler. Yatırımcılar bütçelerini sarsmayacak rakamlarla coin alabilir. Ayrıca tek bir kripto paraya yatırım yapmak yerine belli bir sepet yapıp, riski dağıtabilirler." Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre, en çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye yüzde 16 payla dünyada 4'üncü, Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Akşam