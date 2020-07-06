Faizin düşmesini fırsat bilip ev almak için harekete geçen vatandaşın bütçesine uygun ev için yaptığı ön satış sözleşmesi sonrasında ödediği kapora ücreti, kredi tarafında iki haftaya tapuda ise 20 güne kadar çıkan süreç sonrası tehlikeye giriyor. Yaşanan yoğunluk sonrası ortaya çıkan duruma ilişkin konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, sözleşmelere dikkat çekerek konut alacaklara kritik bir uyarıda bulunuyor.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan indirim seferberliği sonrası kredi faizleri aylık yüzde 0,64 ile tarihin en düşük seviyelerine gerileyince ev alma hayali olan olmayan çok sayıda vatandaş bu tarihi fırsattan yararlanmak için hem bankaların hem de emlakçı ve müteahhitlerin kapısını aşındırmaya başladı.

100 BİNİ AŞTI!

Öyle ki; faizlerdeki indirimin gerçekleştiği 1 Haziran'dan temmuz ayı başına kadar olan süreçte ülke genelinde satılan kredili konut sayısı 100 bini aşmış durumda. Söz konusu rakam geçtiğimiz yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında artışın yüzde 180'i bulduğu görülüyor.

KREDİ VE SATIŞ SAYISINDA REKOR

İnşaat sektörü temsilcileri ise faizlerdeki indirim sonrası ortaya çıkan hareketlilikle beraber haziran ayı için tüm zamanların en yüksek konut satışını bekliyor. Öte yandan ülke genelindeki yoğun konut satışı kredi tutarlarında da tüm zamanların yıllık rekorunun kırılmasına yol açtı. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi yılın ilk yarısında 32 milyar liralık artışla 230 milyar lirayı aştı.

Konut tarafında ortaya çıkan tablo ister istemez bir takım mağduriyetlerin de kapısını aralıyor.

Faiz indirimini fırsata çevirmek isteyenlerin fiyatlarla günübirlik oynamasının ardından konut alacaklar şimdi de kredi ve tapu süreçlerinden kaynaklı kapora suistimali yaşanıyor.

KAPORALAR YANIYOR

Yenişafak'ın haberine göre, Faiz indiriminin ardından vatandaş kredi için bankalara hücum edince ekspertiz raporunda süreç iki haftaya kadar çıkmaya başladı. Özellikle faizi en düşük seviyelere çeken bankalarda yaşanan durum ev satın alacak vatandaşın da kaporasını tehlikeye atıyor. Uzun süre araştırma yaptıktan sonra aradığı evi bulan ve yaptığı ön satış sözleşmesi ile kısa süre içerisinde evi satın alacağını taahhüt eden vatandaşın ödediği ortalama 10 ile 50 bin TL arasındaki kapora ücreti ekspertiz raporu gelmediği için çıkmayan krediler yüzünden yanıyor.

TAPUDA SÜRE 20 GÜNE KADAR ÇIKTI!

Tabi faizlerin düşmesiyle konut tarafında süreci uzayan tek işlem krediler değil. Özellikle yoğun ilgi gören belli bölgelerde tapu işlemleri için verilen süre 20 günü buluyor. Kredide süreci kısaltan bu seferde tapuya takılarak ödediği kaporayı riske atıyor. Faizlerin düşmesinin ardından konut almak için harekete geçen bir vatandaş, tapudaki uzun süreçten kaynaklı satıcının kendisine ihtarname çekerek alım öncesi yaptığımız sözleşmedeki tarihte satışın gerçekleşmemesinden kaynaklı kaporasının yandığını belirtiyor.

Kredi ve tapu işlemlerinde 20 günü bulan süreç, kaporanın yanı sıra kirada oturan vatandaşın tahliye edeceği evin sahibiyle de sıkıntı yaşamasına yol açıyor.

EMLAKÇI DEĞİL MAL SAHİBİ ALIYOR

Konuyla ilgili yenisafak.com’a konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, satış öncesi yapılan sözleşmeler üzerinden alınan kaporaların emlakçıların değil mal sahiplerinin aldığının altını çizerken, her hangi bir gecikme halinde ise bunun gelir kapısı olarak görülmeden gerekli anlayışın gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.

SÖZLEŞME UYARISI!

Özellikle bu süreçte konut alacak vatandaşların mağdur olmamaları için kritik uyarılarda da bulunan Aşa, alım öncesi yapılan sözleşmelerde kesin taahhütlerde bulunulmaması gerektiğini kaydederken, ödenen kaporanın korunması için kredi çıkmaması, kredi ve tapu sürecinde gecikme yaşanması halinde kaporanın iade edileceğine ilişkin iki maddenin sözleşmelere mutlaka konulması gerektiğini vurguluyor.

Konut alacakların her hangi bir mağduriyet yaşamaması için emlakçı seçimine de dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Aşa, merdiven altı, bu işi evden yapan, kaydı, belgesi olmayan kişiler üzerinden alım satım ilişkisine kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirtiyor.