'Al-Sat'çılar frene bastı! Bayiler rahat bir nefes aldı

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13 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00

Kâr marjları düşen ‘Al-Sat'çılar bayilerden ayağını çekti

Kaynak: Sabah

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Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle fiyatlardaki yüksel artış sonrasında kâr marjları düşen 'Al-Sat'çılar bayilerden ayağını çekti. Yeni otomobil satın almaktan vazgeçen 'Al-Sat'çılar stoklarındaki otomobilleri elden çıkarmaya odaklandı.

Otomobil fiyatları aralık başında yapılan zamlarla yüzde 12-30 arasında arttı. Fiyatlardaki yüksek artış sonrasında kâr marjları düşen 'Al-Sat'çılar bayilerden ayağını çekti. Yeni otomobil satın almaktan vazgeçen 'Al-Sat'çılar stoklarındaki otomobilleri elden çıkarmaya odaklandı.

Bu nedenle showroom trafiği yüzde 50 azaldı. Showroom'ları ziyaret edenlerin ticaret için değil ihtiyacı için otomobil almak isteyenler olduğu dikkat çekti. 'Al-Sat'çılar bayiden liste fiyatıyla aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL daha fazlasına satıyordu. Ekim ve kasımda yaşanan tedarik sorunu aralıkta da devam ediyor

DOKTOR BİLE OTO SATIYOR

Piyasada otomobil bulunamıyor. Bu nedenle yılın en çok satışı yapılan aralıkta büyük hayal kırıklığı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre aralıkta maksimum 60-65 bin adet satış gerçekleşecek. Oysa ki Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 10 yıllık aralık satış ortalaması 93 bin adet. 2019 sonu itibarıyla yaşanan tedarik sorunu pandemi ve çip kriziyle birlikte büyüdü.

Sıfır otomobil bulunamayınca ikinci elde fiyatlar yükseldi. Otomobil yatırımcı aracı oldu. Döviz, faiz ve altından fazla kazandırmaya başladı. Sadece galericiler değil otomobil ticaretini kârlı gören farklı meslek sahipleri de bu işe yöneldi. Piyasada 'Al-Sat'çılar türedi. Beyaz yakalı, doktor, polis, asker, kuyumcu, inşaatçı gibi her meslekten insan 'Al-Sat'çı oldu. Al-Sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL fazlasına satmaya başladılar. Piyasanın dengesi bozuldu. Spekülatif fiyat artışları yaşandı.

MARKA BAĞIMLILIĞI KALMADI

Pandemi ve çip krizi nedeniyle otomobil tedariğinde yaşanan sorunlar, Türkiye'de marka bağımlılığını bitirdi. Otomobilini yenisiyle değiştirmek isteyen tüketici tedarik sorunu nedeniyle otomobil bulamayınca, piyasada ne varsa onu aldı. Otomotiv firmaları, dev bütçelerle sağlamaya çalıştığı marka bağımlılığını rafa kaldırdı.

2022'DE ÇİP SORUNU DEVAM EDECEK

Pandemi ve çip krizinin olumsuz etkilerinin 2022'de de devam edeceği öngörülüyor. Tahminlere göre yılın ikinci yarısından itibaren tedarik sorunu kısmen çözülecek

Etiketler : Otomobil fiyatları al satçılar Pandemi çip krizi
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