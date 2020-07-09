Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum
Kaynak: AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif azalışla 400,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını 2.656 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın hemen altında 400,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 400,00 400,20 399,80 400,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.636,00 2.657,00 2.635,00 2.656,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 365,00 369,00 364,60 368,60
Lira(Tam) Ziynet 2.576,00 2.596,00 2.575,00 2.595,00
Yarım Ziynet 1.288,00 1.298,00 1.287,00 1.297,00
Çeyrek Ziynet 644,00 649,00
644,00 649,00
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