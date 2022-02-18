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18 Şubat 2022 Cuma 00:26:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 00:26:00

İndirimli satış yönetmeliğinde değişiklik

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.

İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak

Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak.

Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Etiketler : indirim sebze meyve 1 mart Ticaret Bakanlığı
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