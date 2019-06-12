İndirimi kaçırmayın

Geçen yıl 1 Kasım itibarıyla enflasyonla mücadele kapsamında konut, mobilya, beyaz eşya ve otomobilde ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmiş, bu avantaj 31 Aralık 2018’e kadar sürmüştü. Hem sektörlerden hem de vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, indirimler önce 31 Mart’a, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran’a kadar yeniden uzatılmıştı. İşte bu indirimlerden faydalanmak için 19 gün kaldı.

YÜZDE 6.7’LİK AVANTAJ

İndirimler kapsamında beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV, 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanacak. Bu indirim, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi birçok üründe, ürün başına 130 ile 400 lira arasında indirim anlamına geliyor. Yani ÖTV’nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL’lik bir ürünün fiyatında yaklaşık 134 TL, 3 bin TL’lik üründe 201 TL, 4 bin TL’lik bir üründe 268 TL, 5 bin TL’lik bir üründe 335 TL ve 6 bin TL’lik bir üründe ise 402 TL avantaj sağlıyor.

10 BİN LİRAYA KADAR

Yine mobilyada KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması da 30 Haziran’da son bulacak. İndirim sayesinde yatak odası takımlarında 1000 ile 3 bin lira arasında avantaj söz konusu. Düğün gruplarında indirim 10 bin liraya kadar ulaşıyor. Temmuzda fiyatların en az yüzde 10 artacağını söyleyen sektör temsilcileri, ev eşyası alacak olan çiftlere ‘elinizi çabuk tutun’ çağrısı yapıyor.

YENİLERİ ZAMLI GELİYOR

Otomotiv sektöründe satışlar düşse de, 2018 model stokları eridi. Yeni araçlar bayilerdeki yerini almaya başladı. Son modellerle 2018 modelleri arasında 15-20 bin liraya çıkan farklar var. Bunda kur artışının da etkili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosiklet modellerinde sıfırlanmış olan ÖTV uygulaması 30 Haziran gününe kadar devam edecek. Mobilya ve beyaz eşyada ise markalar temmuzda fiyat listelerini yenileyecek. Sektör temsilcilerinin tahminine göre yüzde 10 zam yolda.

HURDA TEŞVİKİ SÜRÜYOR

15 puanlık indirimle araç başına 20-50 bin lira arasında indirim avantajı sağlamak mümkün. Ayrıca eski aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlere sunulan 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi de yılsonuna kadar sürüyor. Meclis’te kabul edilen ama henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen yasaya göre ise hurda teşviki 15 bin liraya çıkarılıyor. Bu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

OTODA %15'LİK KAZANÇ

Otomobildeki ÖTV ve KDV indirimi de 30 Haziran’a kadar devam ediyor. Buna göre; ticari araçlarda yüzde 18 olan KDV, yüzde bir olarak uygulanıyor. Motor silindir hacmi 1600 ve altındaki araçlarda ise ÖTV oranlarında 15’er puanlık indirime gidilmişti. Bir başka deyişle; vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı, yüzde 45’ten yüzde 30’a; vergisiz fiyatı 70 binle 120 bin arası olan araçlarda ÖTV yüzde 50’den yüzde 35’e düşürülmüştü.

EVDE ÇİFTE FIRSAT

Konutta da vergi avantajları sağlanmıştı. Buna göre; konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık’a kadar, yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran da yıl sonuna kadar devam edecek. Örneğin; yıl sonuna kadar 500 bin liralık konut alanlar, indirimler sayesinde 52 bin 500 lira avantaj sağlayacak.