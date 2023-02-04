VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Togg, 'Konsept Akıllı Cihazı' Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
Reis sınıfı denizaltılar için son 'Section 50' teslimatı yapıldı
Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik inceleme başlattı
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti
Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru
Doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son noktaya gelindi
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
5 milyon öğrenciye 'ücretsiz yemek' verilecek
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler
Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Bakan Özer, 17 ülkeden mevkidaşını Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi'ne davet etti
Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi 76 yıldır çözülemiyor
Yargıtay, kazadan 2 saat sonra 0,48 promil alkollü çıkan sürücüye beraati bozdu
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
Kripto para borsası "Bitrota" soruşturmasında 10 zanlıya 10 bin 640 yıla kadar hapis istemi
04 Şubat 2023 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 11:15:00

G7 ve Avustralya'dan Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, Avrupa Birliğinin (AB) ardından Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar ve sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanacağını duyurdu.

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama yaptı.

Deniz yoluyla taşınan Rus menşeli petrol ürünleri için maksimum fiyatlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, tavan fiyat politikasının Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaştan kazanç elde etmesini engellemeyi, küresel enerji piyasalarında istikrarı desteklemeyi ve savaşın olumsuz ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, petrol ürünleri için 2 fiyat seviyesi belirlendiği belirtilerek, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacağı aktarıldı.

Söz konusu fiyat tavanlarının 5 Şubat'ta uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, tavan fiyatların mart ayında ise gözden geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, G7 ülkeleri, AB ve Avustralya'dan oluşan "Tavan Fiyat Koalisyonu'nun maksimum fiyatı uygun şekilde gözden geçirmeye ve ayarlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tavan fiyat üzerinde sağlanan anlaşmanın küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlarken Rusya'nın gelirlerini sınırlama hedeflerine yardımcı olduğunu belirtti.

Yellen, "Tarihi yaptırımlarımızla birleştiğinde, Putin'i acımasız savaşını finanse etmekle zor durumdaki ekonomisini desteklemek arasında seçim yapmaya zorluyoruz." ifadesini kullandı.

Küresel enerji piyasalarında arzın da iyi durumda olduğuna işaret eden Yellen, kamu raporlarının ham petrol ithalatçılarının fiyat tavanını Rus petrol ithalatında sert pazarlıkları yönlendirmek için kullandıklarını gösterdiğini aktardı.

G7 üyesi ülkeler, AB ve Avustralya geçen yıl aralık ayında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.

Etiketler : ab g7 petrol tavan fiyat
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
10 milyon liralık mağduriyet

10 milyon liralık mağduriyet
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Rolü için 15 kilo aldı

Rolü için 15 kilo aldı
‘Çöp Adam' tatilde

‘Çöp Adam' tatilde
Sahnelere 1 ay sonra dönecek

Sahnelere 1 ay sonra dönecek
Konserli tanıtım

Konserli tanıtım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX