VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu
Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü
Olimpik Marsilya'nın yeni transferinde "yaş krizi"
Bakan Nebati: Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki rolünün farkındayız
Gıda güvenliği için 11 milyar dolar destek
FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur
Bir semptom olarak NATO Stratejik Belgesi
Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor
Tarihi konaklar turizme kazandırıldı
Terör örgütü Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşırdı!
ABD ve Avrupa alarm seviyesini artırdı!
Türkiye'ye iadesi durdurulmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
Uzman isim tarih verdi! Aşırı sıcaklar geliyor
KYK borcu faizleri silinecek mi?
"SAMP-T'de azami işbirliği istiyoruz"
Demet'ten yeni bir şarkı
Konser var dinlenme yok
Sahne toplantısı
Tatil alışverişi
Alaçatı kaçamağı
Fiyatlar uçmuş
17 Temmuz 2022 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 13:50:00

FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: AA

ABONE OL

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2022 ürünü fındık alımı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonlarda olduğu gibi 2022 alım döneminde de peşin ve emanet sistemini sürdüreceklerini söyledi.

Yeni mahsul sezonunda peşin alımlarını yine piyasa şartlarının üzerindeki fiyattan gerçekleştireceklerine vurgu yapan Bayraktar, ürün kabulleriyle ilgili de tüm hazırlıkların ve planlamalarının tamamlandığını ifade etti.

Bayraktar, depolarını emanete fındık bırakmak isteyen çiftçilerin kullanımına sunacaklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birliğin tüm depoları üreticilerimize açıktır. Rica ediyorum, emanet için çiftçilerimiz başka yerleri tercih edeceklerine, kendi kuruluşları olan FİSKOBİRLİK'i etmeliler. Piyasadaki işleyişi bozmama adına bunu yapmalılar."

Her geçen yıl fındık alım miktarında artışın söz konusu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2022 ürünü fındığını biraz daha fazla almak istiyoruz ki alacağımıza eminiz. FİSKOBİRLİK finansal imkanları arttığı ölçüde hem üreticisini kollayacak hem de piyasada ticaret alanında ciddi bir aktör olacaktır." diye konuştu.

Bayraktar, fındık üreticilerinden kuruma daha fazla destek sağlamalarını isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"FİSKOBİRLİK olarak hem üreticiyiz hem kooperatif işletmecisiyiz hem sanayi işletmesiyiz hem de perakende satıcısıyız. Dolaysıyla fındık sektörünün her alanında varız. Üreticilerimiz bize sahip çıkmaya devam ettikleri sürece de çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : FİSKOBİRLİK Bayraktar 2022 ürünü fındığı
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

Şöhretimi çocuklar için kullanacağım
Abla acısı

Abla acısı
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti
Dost ziyareti

Dost ziyareti
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Setleri özledim

Setleri özledim
İlk uluslararası proje

İlk uluslararası proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX