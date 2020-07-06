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06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:20:00

Emtia yatırımcısı ilk yarıda altınla kazandı, petrolle kaybetti

Kaynak: AA

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Emtia piyasasında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 17,3 ile en çok altın kazandırdı. Söz konusu dönemde yatırımcısına en çok kaybettiren yüzde 37,6 ile Brent petrol oldu.

Emtia piyasasında yatırımcılara bu yılın ilk yarısında altın kazandırırken, Brent petrol kaybettirdi.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, yılın ilk 6 ayında emtia grubu araçlarının 3'ü kazandırırken, 15'i kaybettirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, emtiaların performansını ilk yarıda olumsuz etkiledi. Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Emtia piyasasında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 17,3 ile en çok altın kazandırdı. Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

İlk yarıda yatırımcısına en çok kazandıran emtia araçlarında altını, yüzde 1,9 ile gümüş ve yüzde 0,2 ile paladyum izledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en çok kaybettiren emtia aracı ise yüzde 37,6 ile Brent petrol olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri, panik havasına neden oldu.

İlk yarıda yatırımcısına en çok kaybettiren emtia araçlarında Brent petrolü, yüzde 22,1 ile kahve, yüzde 20 ile doğal gaz, yüzde 14 ile platin, yüzde 13,9 ile kakao ve yüzde 12 ile buğday takip etti.

Haziranda en fazla bakır kazandırdı

Emtia piyasasında haziran ayındaki gelişmelere bakıldığında, emtia grubu araçlarının 13'ü kazandırırken, 5'i kaybettirdi. Geçen ay Kovid-19'a ilişkin olumlu haberler ve ülke ekonomilerinin normale dönme hamlelerine başlamasıyla talep beklentilerinin artması, emtia grubu araçlarını genel anlamda pozitif etkiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 13,1 ile en çok bakır kazandırdı. Bakırı, yüzde 11 ile Brent petrol, yüzde 9,6 ile şeker, yüzde 8,1 ile kurşun ve yüzde 5,7 ile pamuk takip etti.

Geçen ay yatırımcısına en çok kaybettiren ise yüzde 10,9 ile kakao oldu. Kakaoyu, yüzde 5,6 ile buğday, yüzde 5,3 ile doğal gaz, yüzde 0,9 ile platin ve yüzde 0,3 ile paladyum izledi.

Dünya borsalarında işlem gören emtiaların 2019 sonu, Mayıs ve Haziran 2020 kapanış fiyatları ve getirileri şöyle:

Emtia31 Aralık 2019 (dolar)29 Mayıs 2019 (dolar)

30 Haziran 2020 (dolar)

Aylık değişim (yüzde)

Yılın ilk yarısında değişim (yüzde)
1-Altın1517,861729,851780,92317,3
2-Gümüş17,86917,87618,2121,91,9
3-Paladyum19411951,51945-0,30,2
4-Bakır2,79022,42072,737113,1-1,9
5-Kurşun0,86780,74320,80368,1-7,4
6-Soya fasulyesi9,5558,40758,82254,9-7,7
7-Nikel6,32185,54955,78574,3-8,5
8-Çinko1,03340,89250,93044,2-10
9-Alüminyum0,80990,68690,72495,5-10,5
10-Şeker0,13420,10910,11969,6-10,9
11-Pamuk0,69050,57590,60885,7-11,8
12-Mısır3,87753,25753,4154,8-11,9
13-Buğday5,58755,20754,9175-5,6-12
14-Kakao254024542186-10,9-13,9
15-Platin964,88837,01829,5-0,9-14
16-Doğal gaz2,1891,8491,751-5,3-20
17-Kahve1,2970,9631,014,9-22,1
18-Brent Petrol66,80537,5441,65811-37,6

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