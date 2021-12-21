VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Otomobil markaları fiyatları güncellemeye başladı!
Nevin Yıldırım olayında önemli gelişme! 'Tecavüz değil, yasak aşk'
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Eğitim hakkına Yunan gaspı!
Murat Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
TL'ye dönüşün fotoğrafı!
Cüneyt Özdemir canlı yayında itiraf etti
Emekliye ek zam müjdesi! Çalışmalar başladı
Merkez Bankası alım-satıma konu olan dövizleri yeniden düzenledi
Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" destek!
Dolar tepetaklak oldu
Küresel piyasalar yeni güne pozitif başladı
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı
Vergi, harç, değerli kağıtta yeni tarifeler belli oldu
Kur hareketliliğinin ardından Bakan Nebati'den açıklama
"Türkiye'nin geleceğini biliyorduk"
Meteoroloji'den Türkiye geneli kar ve yağış uyarısı
‘Kıyıda' film
Palandöken'de bembeyaz keyif
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Aralık
HIV virüsü tanıda geç kalınırsa AIDS'e dönüşüyor
Herkesin diyet listesi kendine özel olmalı
Akciğer kanserinin 6 önemli nedeni
21 Aralık 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 10:27:00

Dolar ve altında büyük düşüş sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından dolar ve altında düşüş devam ediyor. Dolar yeni güne 12,20 TL, gram altın ise 702 TL, Euro ise 15,30 TL'den güne başladı. Dolar 11 TL, Euro 12, altın 600 TL bandına indi.

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye dair verdiği mesajları sonrası dolarda düşüş yaşandı. Dolar, Erdoğan'ın açıklamaları ile yüzde 33 geriledi. Dolar yeni güne 12,20 TL'den başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajını piyasalar olumlu algılaması sonrası dolar ve altında başlayan düşüş devam ediyor.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından büyük değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.

DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Dolar yeni güne 12,20 TL'den başladı. Gram altın ise 702 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 15,30 TL'den güne başladı.

TARİHİ REKOR KIRMIŞTI

Açıklamalar öncesinde dolar 18,3674 ile tarihi rekor kırmıştı

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul, BİST 50 endeksinde yer alan paylara ilişkin olarak bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul iki gündür BİST 50 hisseleri için Yukarı Adım kuralını uygulamaya başladı. Dün başlayan uygulama bugün de devam ediyor. Buna göre BİST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım işlemi uygulanacak.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

20/12/2021 Tarih ve 2021/90 Sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu ile BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 20/12/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış

işlemlerinde yukarı adım kuralının 21/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Etiketler : BORSA DOLAR EURO
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Kalbinin sultanı

Kalbinin sultanı
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Romina-İskender iş birliği

Romina-İskender iş birliği
'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu

'Geri dönüşüm' ameliyatı oldu
Eski sevgiliyle düet

Eski sevgiliyle düet
Hayallerimizi gerçekleştirdik

Hayallerimizi gerçekleştirdik
Seyirciyi ağlatacak

Seyirciyi ağlatacak
Anneden torun sitemi

Anneden torun sitemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER