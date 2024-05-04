Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor.



S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.



S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.... https://t.co/FKzj4k3Mjd — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 4, 2024

Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."