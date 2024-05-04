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04 Mayıs 2024 Cumartesi 14:10:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 14:10:00

Bakan Şimşek: Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşları kararlarına yansıyor

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

Etiketler : mehmet şimşek kredi derecelendirme kuruluşları kredi notu
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