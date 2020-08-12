Doğu Akdeniz'de bin 750 kilometrelik kablo döşendi... Yunanistan ve Rum bu haberle çılgına dönecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müthiş gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada Oruç Reis'in denizlerimizin röntgenini çektiğini kaydetti. Dönmez ayrıca "Araştırma için bin 750 kilometrelik sismik kablo Akdeniz'e indi" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter'da hesabından Oruç Reis'in yeni görüntülerini paylaştı.
Bakan Dönmez mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun." ifadelerini kullandı.
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