Oktay, sosyal medya hesabından, ‪#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında ekonomideki dalgalanma ile ilgili yapılan yorumları manipülasyon olarak değerlendirdi.

Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ‪inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir‬" ifadelerini kullandı.