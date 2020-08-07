Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Ekonomimizin çarkları güçlü bir şekilde dönüyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı. Oktay, "Ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi.
Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında ekonomideki dalgalanma ile ilgili yapılan yorumları manipülasyon olarak değerlendirdi.
Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Ekonomimizin çarkları güçlü bir şekilde dönüyor" açıklamasında bulundu.
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