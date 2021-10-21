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21 Ekim 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 07:30:00

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach: Türkiye, Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem veriyor

Kaynak: AA

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Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach, Türkiye'nin Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem verdiğini açıkladı.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, Adana'da kurulacak petrokimya tesisine Türk yönetiminin büyük önem verdiğini söyledi.

Cezayir resmi televizyon kanalına mülakat veren Hakkar, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde yapılacak projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkar, Türkiye'nin Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem verdiğini, bunun da polipropilen tüketen en büyük alanlardan birinde yer alan ülkenin ilk petrokimya projesi olmasından kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyle ilgili anlaşma törenine katılımıyla siyasi açıdan Türk yönetiminin konuya büyük önem verdiğini gösterdiğini belirten Hakkar, petrokimya projesinin yatırım miktarının 1,7 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Hakkar, bu fabrikanın polipropilen üretim tesisinde kullanılacak propan gazının Cezayir'den sağlanacağını, bunun da Sonatrach tarafından uzun süreli pazarlamasının garanti edildiğini vurguladı.

Sonatrach Direktörü Hakkar, başında bulunduğu kurumun yıl sonunda gelirinin 33 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Etiketler : Cezayir milli petrol şirketi Recep Tayyip Erdoğan Tevfik Hakkar
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