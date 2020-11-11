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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:55:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 14:55:00

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.257,00 puana yükselirken, 1.258,21 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi dün günü yüzde 0.93 artışla 1,243.00 puanda tamamlamıştı. Bu seviye tüm zamanların en yüksek kapanışı olarak tarihe geçmişti. Bugün de endeks rekor tazeleyerek günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.257,00 puana yükselirken, 1.258,21 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

AA'da yer alan habere göre, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,99 puan artışla 1.257,00 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ DE DEĞER KAZANDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,90 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,1 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini ve BIST 100 endeksinin 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğini anımsatarak, bugün de yükseliş eğimine devam eden BIST 100 endeksinin 1.258,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.

Bugün açılış öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını aktaran analistler, bu gelişmenin de bankacılık sektörünü destekleyeceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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