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03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:39:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:39:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında, Banka'nın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Halkbank'ın dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı müştekiler tarafından ABD'de banka aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasının, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi tarafından reddedildiğinin belirtilmesinin ardından bugün Halkbank'ın borsada işlem gören hisselerinin fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde değer kazancıyla işleme başladı.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.450 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Etiketler : BIST 100 endeksi Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE
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