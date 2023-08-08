VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cinsel istismar mağduru 13 çocuk kurtarıldı! FBI istihbaratı verdi, polis operasyon düzenledi
ABD'de "Mega Millions" piyangosu, 1,55 milyar dolarla ülke tarihinin 3. büyük ikramiyesine ulaştı
Orta Afrika Cumhurbaşkanı Touadera'nın önünü açan kritik referandumda "evet" çıktı
ABD-Çin arasındaki 'çip savaşı' doruk noktasında
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Nijer'deki cuntaya ültimatom süresinin uzatılmasını istedi
Taliban yer altı kaynaklarına odaklandı
08 Ağustos 2023 Salı 11:23:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 11:23:00

Borsa güne rekorla başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle rekor seviye olan 7.495,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla rekor seviye olan 7.470,10 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : Borsa İHALE dış ticaret dengesi
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX