Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla rekor seviye olan 7.470,10 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, yarın 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.