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15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:43:00

VİOP'ta endeks güne 11.669,50 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.669,50 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın 0,1 üzerinde 11.669,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 11.656,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Brüksel temasları kapsamında katıldığı etkinlikte mali ayarlamaya azami çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Daha yapılması gerekenler var. Mali ayarlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak." diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirterek, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : viop endeks yükseliş
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