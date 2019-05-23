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23 Mayıs 2019 14:03 | Perşembe

Bereketli yağışlar kayısıda verimi artırdı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yılki bol yağışlar sonucu kayısı ağaçlarında verim artışı üreticinin yüzünü güldürdü.

Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği ilçede, çiçeklenme döneminin ardından çağla sezonu başladı.

İlçede kayısı üretiminin yüzde 70'nin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında, tadıyla ağızları şenlendiren çağlalar yeşil rengiyle de bahçeleri süslüyor.

60 BİN TON TAZE KAYISI ÜRETİMİ YAPILIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı açıklamada, kentin en önemli tarımsal değerlerinden kayısıda üretimin yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan yıllık ortalama 60 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiğini ifade eden Karahan, kayısı çağlasının çıkmasının ardından yapılan incelemelerde bu yılki bol yağışların ağaçlarındaki verimi artırdığını bildirdi.

KARAHAN ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Özellikle Baskil ilçemizin toprak yapısı, coğrafyası ve iklimiyle birlikte elde ettiğimiz kayısının aroması, tadı, lezzeti ve kıvamıyla diğer kayısılardan çok daha üstün özelliklere sahip olduğu tüketiciler tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Ortalama 60 bin ton civarında olan kayısı rekoltemizde, bu yılın yağış miktarının çok fazla olmasıyla beraber ciddi manada artış bir bekliyoruz."

"CİDDİ MANADA BİR GELİR BEKLENTİSİ VAR"

Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından bol yağışlarla gelen bereketin bazı hastalıklarla yapılan mücadeledeki külfeti gölgede bıraktığını aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda özellikle kayısı yetiştiriciliğinde don ve benzeri olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Kayısı üreticisinin bu yılın verimine istinaden yüzünün güldüğü, mutlu olduğu ve ciddi manada bir gelir beklentisi içerisinde olduğunu köy ziyaretlerimizde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü her yıl gülmeye devam eder."

 

"BU YILKİ VERİM GAYET GÜZEL"

Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Suyatığı köyünde kayısı yetiştiricisi İrfan Şimşek de çağla dönemine girilmesinin ardından iş yüklerinin bir hayli arttığını anlatarak, temmuz ayıyla birlikte kayısı hasadının başlayacağını aktardı.

Kayısı üreticisi için çağla döneminin çok önemli olduğunu, bu yılki hasılatlarını aşağı yukarı tahmin edebildiklerini aktaran Şimşek; "Bu yılki verim gayet güzel, idare edecek şekilde. İnşallah hasat dönemini de kazasız belasız geçiririz." diye konuştu.

Yetiştirici Berat Önler ise bu yılki bol yağışların kayısıda verimi arttırmasının mutluluğunu yaşadıkları kaydetti.

Bol yağışların verimin yanında kayısıda çil hastalığının daha fazla görülmesine neden olduğunu ancak bir kaç kez tekrarladıkları ilaçlama ile bu hastalıktan kurtulduklarını belirten Önler, "Allah'a çok şükür verim iyi." dedi.

(AA)

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