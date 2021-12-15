VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği
Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Omicron Avrupa'yı etkisi altına alabilir
Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir
BDDK, sahte hesaplara karşı uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'
Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!
İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak
Dünyayı korkutan güç! Göreve hazırlanıyor
İşte PKK'nın Avrupa'daki merkezi!
Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
AK Parti'den çok önemli asgari ücret açıklaması!
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
15 Aralık 2021 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 18:13:00

BDDK, sahte hesaplara karşı uyardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

BDDK, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığını hatırlattı.

Sahte hesaplara karşı uyarıda bulunan BDDK açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

'SAHTE HESAPLARA İTİBAR ETMEYİN'

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Akben açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Etiketler : BDDK Sosyal Medya sahte hesap
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
Uyuyan devi uyandırdılar!

Uyuyan devi uyandırdılar!
Pakistan'da yeni anlaşma

Pakistan'da yeni anlaşma
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Yarışma programında yer alacak

Yarışma programında yer alacak
Küstüm size!

Küstüm size!
Yıldız'ı kıskanıyorum

Yıldız'ı kıskanıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER