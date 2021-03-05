Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

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05 Mart 2021 Cuma 17:07:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 17:07:00

Bakan Pakdemirli: Yaklaşık 377 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği bugün itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 19 TL olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 090 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi. Ödemelerin, üreticilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağı belirtildi.

Etiketler : bakan pakdemirli destek ödemesi destek
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