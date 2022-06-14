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14 Haziran 2022 Salı 22:51:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 22:51:00

Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi?' sorusuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret Türkiye'de milyonlarca çalışanın direkt gelirini belirlediği gibi birçok ödeme ve borçlanmanın da parametresini oluşturduğu için herkesi ilgilendiriyor.

"BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da bir otelde Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35'inci Yıl Programı'nda konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ara zam konusunda Temmuz ayını işaret ederek, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Ülkelerin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesinin seçimle gelenlerin seçimle gitmesi olduğunun altını çizen Bilgin, "Sosyal bakımdan da en önemli göstergesi özgür sendikacılıktır. Emeğin örgütlenme hakkının kullanılmasıdır, kullanılabiliyor olmasıdır ve devletin sermaye karşısında emeği korumasıdır. Çalışanların emeği korumasıdır. Sermaye teorik olarak güçlü bir yapıdır. Kendiliğinde güçlüdür. Fakat emek tek başına bireyseldir. Tek başına yalnızdır. Dolayısıyla onun korunmasını sağlayacak sosyal zemini gerçekleştirmek devletin görevidir. Demokratik devletin bir ölçüsü de budur" açıklamasında bulundu.

"DUVARA BİRKAÇ ARKADAŞIMLA BERABER 'ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALSIN' DİYE YAZDIĞIMIZI HATIRLIYORUM"

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda çok uğraştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hiç unutmuyorum Cebeci civarında iplik fabrikası gibi bir fabrika vardı. Bayağı basit teknolojilerle kurulmuş, 120 kişinin falan çalıştığı bir yerdi. Oranın duvarına birkaç arkadaşımla beraber 'asgari ücret vergi dışı kalsın' diye yazdığımızı hatırlıyorum. Yani bu eski bir hikayeydi. Bütün her şeyden devlet vergi alıyor ama hiç olmazsa ücretin asgari ücretlik kısmından veri alınmasın' düşüncesi bizim alanımızda çalışan bütün hocalarında savunduğu bir ilkeydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu"

ARA ZAM İÇİN TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda bir kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır'' dedi.

Etiketler : Vedat Bilgin asgari ücret zam oranı
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