Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.�� https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.