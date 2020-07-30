Bakan Albayrak, Ekonomik Güven Endeksi verisini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini ilişkin, "Ekonomik Güven Endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
- Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! 'Son dakika'da geldiler işler yoluna girdi
- Dolara büyük darbe! İlk kez yüzde 50'nin altına düştü
- Bakan Varank'tan aşı açıklaması: İş birliği yapabiliriz
- Bakan Albayrak dikkat çeken verileri yorumladı
- "Sağlığımızı ve ekonomimizi korumak için önemli yeni bir aşamaya girdik"
- Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı