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07 Aralık 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 12:00:00

Asgari ücret ne kadar olacak? İkinci tur görüşmeleri başlıyor

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Asgari ücrete ilişkin merakla beklenen ikinci toplantı bugün yapılacak. Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, merakla beklenen ikinci turu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya yatırılacak, ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

İlk turu 1 Aralık'ta başlayan ve ikinci turu yapılacak toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 9 ARALIK'TA YAPILACAK

3. toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da tespit edilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk toplantıda "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız" açıklamasını yapmıştı.

Üçüncü asgari ücret toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Etiketler : Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin Asgari ücret
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