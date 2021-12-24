Araba fiyatlarında büyük indirim!

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24 Aralık 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 10:00:00

Araç sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! 100 bin TL'ye varan indirimler geldi

Kaynak: Yeni Şafak

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Dolar kuru dün 11'in altını görürken zamlanan otomobiller düşüşün ardından büyük indirime gitti. Otomobil firmaları 100 bin liraya varan indirimler yaptı. Durgunluğun bir süre daha devam etmesinin ardından %20'lik fiyat düşüşleri bekleniyor.

Otomobil firmaları Renault, Peugeot, Citroen, Dacia, Ford, BMW, Suzuki, Opel ve Hyundai %10 ile %40 arasında indirimlere başladı. Spekülatif fiyat hareketlerinin en çok görüldüğü ikinci el otomobil piyasasında ise satışlar neredeyse durdu.

Kur artışıyla birlikte fiyatları zamlanan otomobiller,düşüşün ardından indirime döndü. İlk indirimlerin yapıldığı sektörlerin başında gelen otomotivde, stokçuların oyununun bozuldu.

Birçok marka sıfır araç satışında indirime giderek liste fiyatına yansıttı. Önceki gün düşüşle birlikte bünyesinde Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarını barındıran Fransız PSA Grubu indirimleri ilk yansıtan marka oldu.

Fiyatlara yüzde 10 indirim yaptığını duyuran grubun modellerinden Opel Corsa 395 bin liradan 359 bin liraya kadar geriledi. Diğer marka ve modellerinde de aynı indirimi uygulayan grup, otomotivde indirime öncülük etmiş oldu.

RENAULT YÜZDE 20 İNDİRİM YAPTI

Renault MAİS'te yüzde 20 indirime giderek yansıtılan zamları geri almış oldu. Renault geçen hafta 361 bin liraya çıkan Clio modeli yeni indirimle birlikte 247 bin liraya kadar geriledi. Dacia'da da Renault'la benzer oranda indirime gidildi.

BMW VE FORD DA KERVANA KATILDI

Kur düşüşüyle BMW yüzde 17 ile yüzde 40 arasında değişen indirimlere imza attı. Ford modellerinde ise yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen indirimin yapıldığı görüldü.

Türkiye'nin en çok satan markalarından ve yerli üretimi de bulunan Hyundai'de de ÖTV dilimi değişen ve kur düşüşüyle 100 bin lirayı aşan model indirimlerine imza attı. Yerli üretim i10 modelinin tamamı yüzde 80'den yüzde 50'lik ÖTV dilimine düşerken, kur artışıyla birlikte 360 bin liralardan 240 bin liralara kadar düştü. Suzuki'de de yüzde 10 civarında indirim yaptı.

Etiketler : ÖTV Hyundai Suzuki BMW
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