  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9864
  • Euro
    8,1913
  • Altın
    441,8350
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs vakalarında yeni belirtiler var
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması
Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz
Yemen'deki Güney Devrim Hareketi Riyad Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkladı
Kovid-19 tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye ihraç etti
Vadide yerli oto hareketliliği: Dünya devleri yatırıma geldi
Menderes'teki orman yangını ile ilgili 1 kişi gözaltında
Nobel ödüllü politikacı yaşamını yitirdi
HSBC'nin batık kredi hacmi 13 milyar doları bulabilir
Cadde ortasında annesine saldırdı! tekme tokat dayak attılar
Üretim ve tüketim cephesinde 'V' tipi toparlanma gerçekleşti
Altında rekor üzerine rekor! Tarihi zirveyi gördü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı
Ordu'dan 7 ülkeye aspir yağı ihracatı
Bakan Soylu açıkladı: Bayramda 45 vatandaşımız hayatını kaybetti
Rumlarda panik! İngiliz basını yazdı: KKTC, Türkiye ile birlikte açacak
Hamas: İsrail, Gazze saldırısıyla iç siyasette dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor
İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil öldü
PKK'ya üst düzey darbe! Gri listeye bir çizik daha!
Microsoft'tan TİkTok için flaş hamle
Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri, düşmana korku dosta güven veriyor
Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti istifa etti
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı
03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:19:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:18:00

Altında rekor üzerine rekor! Tarihi zirveyi gördü

ABONE OL

Altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Bugüne 1.983,20 dolardan başlayan altının onsu, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.972,16 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER