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25 Haziran 2019 21:01 | Salı

Altın fiyatları daha ne kadar yükselir?

Altın fiyatlarında dikkat çekici yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir altın fiyatlarının yönünü Kahve Molası canlı yayınında değerlendirdi. İran- ABD gerilimine dikkat çeken Özdemir, düşen ticaret hacminden sonra güvenli liman olarak görülen altına küresel bir talebin olduğunu söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Altın fiyatları ABD-İran arasında gerilimin artması ile birlikte hareketlilik kazandı. Altın fiyatlarında yüzde 1’i aşan günlük yükselişin devamını 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir değerlendirdi. ABD-İran arasında artan gerilime ve sonrasında Trump’ın çelişkili açıklamalarına dikkat çeken Özdemir, ‘ABD, yeni İran yaptırımlarına imza atarak düşmanlığını resmileştirdi’ ifadelerini kullandı.

‘BAŞKAN ERDOĞAN’IN G-20’DE TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

 ‘Türkiye’de piyasalar ABD’den S-400 açıklaması gelmedikçe daha iyi işliyor’ diyen Özdemir, Başkan Erdoğan ile Trump arasında G-20 zirvesinden çıkacak pozitif bir mesajın piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi. ABD’nin S-400 sonrası uygulayacağı yaptırımların sınırlı kalmasının bile piyasalarda olumlu algılanacağını değerlendiren Özdemir, ‘Çıkacak bir anlaşma ile yılın ikinci yarısında reel piyasalarda çok olumlu bir dönem yaşarız’ dedi.

‘ABD- İRAN GERİLİMİ HEM PETROL, HEM ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR’

‘ABD-İran gerilimi petrol ve altın fiyatlarını yükseltiyor’ diyen Özdemir, ABD’nin faiz indirim sürecine girme işaretlerinin, Türkiye tarafında da faiz üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi. ‘Altında son dönemin en yüksek tutarlarını gördük” diyen Özdemir, altın fiyatlarının yönünü şu sözlere değerlendirdi:

Sayın Trump, önce ‘Vuracaktık, son anda vazgeçtik ama yaptırımları arttıracağız’ diyor, arkasından ‘Bizim oradaki petrole ihtiyacımız yok’ diyor. Böyle peş peşe çelişkili açıklamalar yapıyor. O zaman bütün dengeler hareket ediyor. Bir söylediğinde iş belki başka noktaya gidecek, bir sonraki söylediğinde de ‘Ya o kadar da değil. Bakın görüşelim, oturalım’ diye yol açıyor. Ama sonrasında İran’ın Devlet Başkanına, Dışişleri Bakanına yaptırım kararına imza atıyor. Bunlar devlet olarak zor alınması gereken kararlar. ABD’nin İran düşmanlığını resmileştirmiş oluyor. Bu nedenle altın fiyatlarının nereye gideceğini anlamak için Trump’ın açıklamalarını izlemek lazım ve bunun üzerine küresel ticaretin tekrar büyüme sürecine girip girmediğine bakmak lazım.

Altın fiyatları daha ne kadar yükselir?
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