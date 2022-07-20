Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını duyurdu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'da çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda bir süredir devam ediyor.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

12.200 METREYE KADAR SONDAJ

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin yakın zamanda göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.