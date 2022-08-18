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18 Ağustos 2022 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 10:15:00

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Kaynak: AA

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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 400 bin varil azalışla 461 milyon 200 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 39 bin varil azalışla 6 milyon 132 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 890 bin varil artışla 5 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 6-12 Ağustos haftasında 118 bin varil azalarak 12 milyon 515 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Etiketler : petrol üretim ekonomi
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