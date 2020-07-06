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06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:59:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:59:00

6 yabancı kuruma açığa satış yasağı

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Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruma bildirim zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 1-3 aya kadar açığa satış yasağı getirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul'da, 6 yabancı kuruma 1 aylığına açığa satış yasağı getirdi. Barclays Capital, Credit Suisse Securities Europe, Merrill Lynch'e 3 ay boyunca uygulanacak olan açığa satış yasağı, Goldman Sachs, Jp Morgan Ve Wood And Company'e 1 ay süreyle uygulanacak.

UYGULAMA BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK, Kurul) 30/06/2020 tarihli toplantısında 16/10/2019, 28/02/2020 ve 02/03/2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak özetle 01/07/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına,

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde,

Kurulun Seri: V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,

Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve

28’inci maddeleri uyarınca, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuştur.

Borsamızca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, aşağıda bilgileri yer alan yatırımcı hesaplarından 01/07/2020 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 06/07/2020 tarihinden başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur.

YATIRIMCI TEDBİR SÜRESİ

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 3 ay

CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED 3 ay

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 3 ay

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 ay

J.P.MORGAN SECURİTİES PLC. 1 ay

WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS 1 ay

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