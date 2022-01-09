Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

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09 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 09:34:00

"15 yıl 3600 günü" kaçırana tazminat için 2. fırsat

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"15 yıl 3600 günü" kaçırana tazminat için 2. fırsat. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar, 15 yıl ve 3.600 gün primle kıdem tazminatına hak kazanıyor. 1999 sonrası içinse 4500 gün ve 25 yıl sigortalılık devreye giriyor. İşte detaylar...

15 yıl 3600 gün ya da 25 yıl 4500 günle alınan tazminatta yeni dönem. 1999 sonrası işe başlayanlar artık 25 yılı doldurmayı beklemek zorunda değil, 7 bin prim günü yeterli olacak.

Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar, 15 yıl ve 3.600 gün primle kıdem tazminatına hak kazanıyor. 1999 sonrası içinse 4500 gün ve 25 yıl sigortalılık devreye giriyor.

Soru: 2000 yılında sigortalı çalışmaya başladım. 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatını alamıyormuşum. Dava açarak tazminatımı alabilir miyim? (Hakkı Şeker)

Cevap: İlk kez 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl, 3.600 gün prim günüyle SGK'dan yazı alıp bu haklarını kullanıyor. Ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 4.500 prim günü şartlarını sağlasalar bile, 25 yılı sağlamadıkları için kıdem tazminatı haklarını kullanamıyorlar. Sizin durumunuzda da 2000 yılında sigortalı olduğunuz için yaş dışındaki şartların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilirken 25 yıl ve 4.500 prim günü ya da 7.000 prim günü şartına bakılır.

AYLIK İÇİN BAŞVURUN

Soru: Annem 65 yaşına yeni bastı. Hiçbir geliri yok. 65 yaş aylığına başvurursak aylık alabilir mi? (Gamze Kutlu)

Cevap: İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri almıyor olmak. Bu kişiler hakkında gelir sorgulaması dahi yapılmıyor. 65 yaş üstü kişinin ve eşinin gelirlerinin toplamı, asgari ücretin net tutarının üçte birinin üzerindeyse 65 yaş aylığı bağlanamıyor. Anneniz her iki şartı da sağlıyor.

İki eşten de

aylık alınmaz

Soru: İlk evliliğimde eşim 15 yıl önce ölmüştü. Sonra tekrar evlendim. İkinci eşim de vefat etti. İlk eşimden ölüm aylığı alıyorum. Ancak ikinci eşimden dolayı başvuru yapmadım. Geriye dönük aylıkları alabilir miyim? (Hatice Kurt)

Cevap: İlk eşinden ölüm aylığı kesilen ve ikinci kez evlenen eş, ikinci evliliğinde de eşinin vefatı halinde ölüm aylığına hak kazanmışsa bu durumda iki ölüm aylığını birlikte alamaz, yalnızca tercih ettiği aylığı alabilir.

18 yaş öncesi sigortalılık süresinin önemi kalmadı

Soru: Oğlum 10 yaşında, bazen reklamlarda oynuyor. Sigorta yapmıyorlar. Emeklilik için yatırmalarını istiyorum. Dava açabilir miyim? (Yeliz Sarı)

Cevap: Yapılan değişiklikler sonrası 1999'da emeklilik şartları arasına yaş da eklenince, 18 yaş öncesi sigortalılık süresinin eskisi kadar önemi kalmadı. Ancak oğlunuzun sigortalı çalıştırılması şart. Kısa veya uzun süre çalışması sigortalı olması açısından fark yaratmıyor. Sigorta için dava açmanızı öneririm.

Etiketler : 15 yıl sigorta saha incelemesi
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