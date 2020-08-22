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ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:13:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:23:00

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: YKS sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

Kaynak: İHA

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Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklanıyor. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin sürdüğünü, önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu. Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

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