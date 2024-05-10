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10 Mayıs 2024 Cuma 15:50:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 15:50:00

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Kaynak: AA

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Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Etiketler : dikey geçiş sınavı dgs 2024 sınav
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