Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Silahsız statüdeki adaları silahlandıran her fırsatta Batı'ya Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ın gizli planı deşifre oldu.

Yunan basını, Atina hükümetinin Ege'deki adalara ve kritik diğer noktalara anti-drone sistemleri yerleştirdiğini yazdı.

Sabah'ın Kathimerini gazetesine dayandırdığı haberinde, Yunan hükümeti Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri gizlilik içinde adalara yerleştirmeye başladı.

Gazetenin iddiaalarına göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engelleyerek görevlerini yapamaz hale getirmek.

Gazeteye göre, büyük bir gizlilik halinde yürütülen programın basına sızması ise Yunan hükümetinde rahatsızlığa sebep oldu.

Öte yandan Yunanistan ABD'den 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-) Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunulması bekleniyor.

Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına ilettği öğrenilmişti.

40 UÇAĞIN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği öğrenilmişti.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.