Yunanistan'da Türkiye korkusu bitmiyor

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14 Ekim 2021 Perşembe 14:33:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 14:33:00

Yunanistan'da Türk yerli savunma sistemi korkusu

Kaynak: Milliyet

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Yunanistan'daki Türkiye kaygısı devam ediyor. Bütçesinin büyük bir kısmını savunmaya ayıran Atina'da ülke basını Ankara'nın yerli havacılık sanayisindeki atılımlarını, kaygıyla sayfalarına taşıdı.

Bugün imzalayacağı anlaşmayla egemenlik haklarını savunması için ABD'ye bel bağlayacak olan Yunanistan'da, yeni bir kaygı baş gösterdi. Yunan basını, Ankara'nın yerli havacılık sanayisindeki atılımlarını, kaygıyla sayfalarına taşıdı.

Milliyet'te yer alan haberde bugün imzalanması beklenen anlaşma öncesinde ise, Yunan medyası ülkede artan başka bir başka paniğin altını çizdi. "Türk Hava Kuvvetleri'nin (TuAFA) modernizasyonu, Türkiye'nin yerli ve yeni havacılık endüstrisi tarafından destekleniyor." ifadelerine yer verilen haber, şöyle devam etti:

TÜRK ÜRETİCİLER ARTIK ORDUNUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi büyük savunma geliştirme müteahhitleri artık ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamakta ve iç pazarı finanse etmek için, ürünlerini ihraç etme niyetinde.

Uluslararası Silah Antlaşması'nın (ITAR) sınırlamaları nedeniyle müttefik ülkelere satış yapmak giderek zorlaşıyor. Örneğin Pakistan, Mayıs 2018'de 30 TAI T129 saldırı ve keşif helikopteri (ATAK) için 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bununla birlikte helikoptere güç veren Honeywell / Rolls Royce LHTEC 800 motoru, ITAR kanunu kapsamında yaptırıma uğradı. Buna karşın çözüm olarak bir Tusas Engine Industries (TEI) TS1400 elektrik motoru duyuruldu.

Etiketler : Tusas Engine Industries Uluslararası Silah Antlaşması Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
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