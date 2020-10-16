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16 Ekim 2020 Cuma 21:17:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 21:17:00

Yemen'de esir takası anlaşması kapsamında iki günde 1061 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Yemen'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında iki günde 1061 kişi serbest bırakıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde gerçekleşen esir değişimi ikinci gününde de devam etti.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Aden'den kalkan Husilere bağlı 200 esirin bulunduğu ICRC'ye ait iki uçak Sana'ya ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sana'dan havalanan hükümete bağlı 151 esiri taşıyan ICRC'ye ait iki uçak da Aden'e indi.

Yemenli taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla dün takas edilen esir sayısı 710'e ulaşmıştı.

Bugün yapılan esir değişimiyle birlikte takas anlaşması kapsamında iki günde 1061 kişi serbest bırakıldı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

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