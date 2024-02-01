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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB'nin ülkesine sağlayacağı destek hakkında konuştu
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01 Şubat 2024 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 18:43:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski AB'nin ülkesine sağlayacağı destek hakkında konuştu

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliğinin ülkesine 50 milyar avroluk destek sağlama kararının Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işareti olduğunu bildirdi. Ayrıca konuşmasında "Ukrayna'ya yönelik birlikteliğinizin ve desteğinizin bir başka açık işaretidir." ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi'ne video konferans ile katılan Zelenski yaptığı konuşmada Ukrayna için 50 milyar avroluk destek kararı için liderlerine teşekkür ederek "Bu, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın ayakta duracağının açık bir işaretidir. Bu kararın 27 üye ülke tarafından oy birliğiyle alınmış olması da çok önemli. Bu da Ukrayna'ya yönelik birlikteliğinizin ve desteğinizin bir başka açık işaretidir." dedi.

Zelenski, Avrupa'nın tam güvenilirliğini ve kararlarının etkinliğini göstermek gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Avrupa'ya karşı Ukrayna cephesinde başlattığı saldırganlığa bir Rus müttefiki, yani Kuzey Kore'den gelen topçu mermileri ve balistik füzeler eklendi. Bunlar sivil altyapımızı tahrip eden İran'ın Şahed'lerine (insansız hava araçları) ek olarak şehirlerimizi vuruyor. İstihbarat, Rusya'nın Pyongyang'dan bir milyon top mermisi alacağını doğruluyor."

Avrupa'nın Ukrayna için bir milyon top mermisi tedarik etme planına dikkati çeken Zelenski, liderlere uygulamanın geciktiğini hatırlattı.

Zelenski, Avrupa Barış Fonu bünyesinde 4 yıl için 5 milyar avro sermayeli Ukrayna Yardım Fonu'nun oluşturulmasında AB liderlerinin oy birliğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Ocakta İsviçre'ye yaptığı ziyaret sırasında Küresel Barış Zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatan Zelenski, AB liderlerine zirve hazırlıklarına aktif olarak katılma çağrısı yaptı.

Etiketler : Ukrayna destek AB ZELENSKİY
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